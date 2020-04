Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In einem neuen Rekordtempo sank das ifo Geschäftsklima im April auf den niedrigsten Stand, seit es gesamtdeutsche Daten gibt, so die Analysten der DekaBank.



Die eigentliche schlechte Nachricht komme von den nochmals stark rückläufigen Unternehmenserwartungen. Mehrere Gründe würden für eine mühsame Erholung sprechen: Schwierigkeiten beim Hochfahren der Produktion, geschlossene oder behinderte Absatzwege sowie das zu erwartende zähe Tempo der globalen Erholung.



Angesichts der Abhängigkeit der Prognosen von Infektionszahlen und Politikmaßnahmen - angefangen bei der Lockerung der Quarantäne bis hin zu Konjunkturpaketen - könnten Prognosen in kürzester Zeit veraltet sein. Die Analysten würden insbesondere einen schwierigen Sommer erwarten. (24.04.2020/ac/a/m)



