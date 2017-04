Ein weiterer Wachstumstreiber sei der Wohnungsbau. Die Investitionen in diesen Bereich dürften nach 4,3% im vergangen Jahr, 2017 um 3% zulegen. Damit sei das Plus etwa doppelt so hoch wie die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts. 2016 seien über 375.000 Wohnungen inklusive der Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden genehmigt worden. Der hohe Zuwachs von 21,6% sei auch darauf zurückzuführen, dass zum 1. Januar 2016 die Energiesparverordnung (EnEV) verschärft worden sei. Um die hieraus folgenden Kostensteigerungen zu vermeiden, hätten viele Bauherren noch vor Ende 2015 eine Genehmigung beantragt. Diese seien daraufhin bis in den Sommer 2016 erteilt worden. Hinzu komme ein extrem hohes Wachstum (+110%) bei Wohnheimen mit dem Zweck, Wohnraum für Flüchtlinge zu errichten. Die Zahl der Fertigstellungen sei 2016 auf schätzungsweise 280.000 nach 248.000 angestiegen. Da nur ein Teil der geplanten Wohnungen bislang fertiggestellt sei, dürfte in diesem Jahr erstmals seit 2001 mit 330.000 Einheiten die Marke von 300.000 überschritten werden.



Die hohe Wohnungsnachfrage resultiere vor allem aus der Binnenwanderung hin zu den prosperierenden Ballungsräumen und der Zuwanderung aus dem Ausland. Zudem sei der deutsche Baubestand gealtert. Investitionen in die Instandhaltung und energetische Sanierung seien damit notwendig. Die Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau in Deutschland würden 2017 günstig bleiben, obwohl die real verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte mit 1,5% etwas langsamer zunehmen würden als im Jahr zuvor. So steige die Beschäftigung und die Hypothekenzinsen seien extrem niedrig.



Dass die Nachfrage nach Wohnraum in deutschen Städten und Ballungsgebieten das Angebot übersteige, zeige sich dort an höheren Mieten und Kaufpreisen. Anlagen in Immobilien würden sich weiterhin einer großen Beliebtheit erfreuen, da der Rentenmarkt durch die sehr expansive Geldpolitik keine attraktiven Alternativen biete. Die Erschwinglichkeit von Wohneigentum sei aufgrund zunehmender Einkommen und rekordniedriger Zinsen trotz der gestiegenen Immobilienpreise noch immer für viele gegeben. (05.04.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland hat sich zuletzt wenig geändert, so die Analysten der Helaba.Das für dieses Jahr erwartete Wirtschaftswachstum von 1,5% werde im Wesentlichen von den privaten und öffentlichen Konsumausgaben getragen. Die Beschäftigungsentwicklung sei sogar noch günstiger als bisher angenommen. So habe die Bundesagentur für Arbeit am 1. März 2017 die Statistik der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten für das zweite Halbjahr 2016 aufgrund eines Datenverarbeitungsfehlers erheblich nach oben korrigiert. Damit sei der Beschäftigungsanstieg in Deutschland nicht mehr – wie bislang angenommen – im Jahr 2016 kontinuierlich gesunken, sondern seit Mitte des Jahres sogar deutlich angestiegen. Nach Prognose der Analysten dürfte der Privatkonsum 2017 in nicht kalenderbereinigter Rechnung um 1,5% zulegen (BIP: 1,3%). Die Wahrscheinlichkeit für eine etwas bessere Entwicklung des privaten Verbrauchs habe sich jetzt erhöht.