Die Stimmung der Finanzmarktexperten habe sich im April weiter eingetrübt. Während sich die Konjunkturerwartungen mit -41,0 Saldenpunkten immerhin etwa auf dem niedrigen Niveau des Vormonats hätten stabilisieren können, werde die aktuelle Lage erneut deutlich negativer beurteilt.



Die Stimmung in den deutschen Unternehmen habe sich im April hingegen überraschend stabilisieren können. Der ifo-Geschäftsklimaindex habe leicht auf 91,8 Punkte zugelegt, was vor allem auf die Gegenbewegung bei den Erwartungen nach dem regelrechten Absturz im März zurückzuführen sei. Der Index für die Erwartungen zur Geschäftsentwicklung in sechs Monaten sei von zuvor 84,9 Punkten auf 86,7 Punkte geklettert. Hierzu dürfte die deutliche Lockerung der Corona-Maßnahmen beigetragen haben, wofür der kräftige Anstieg der Stimmung im Dienstleistungssektor spreche.



Allerdings sei das Bild in der deutschen Wirtschaft recht heterogen. So habe sich gleichzeitig das Geschäftsklima im Handel weiter verschlechtert. Massiv abwärts gegangen sei es sogar noch einmal mit der Stimmung im Bausektor. Die weitere Stimmungsverschlechterung im Handel und im Baugewerbe würden andeuten, dass die deutsche Wirtschaft in Teilen bereits stark durch den Energiepreisschub sowie Liefer- und Materialengpässe belastet werde.



Die Inflation sei im April in Deutschland weiter gestiegen, die Jahresrate des harmonisierten Verbraucherpreisindex sei gar auf 7,8% Y/Y geklettert (nationaler VPI: 7,4% Y/Y). Zudem bleibe auf den vorgelagerten Preisstufen der Inflationsdruck extrem hoch. So hätten die deutschen Großhandelspreise im Berichtsmonat März den höchsten je gemessenen Zuwachs seit 1962, dem Start der Erhebung, markiert. Die Import- und Produzentenpreise hätten zuletzt um mehr als 30% Y/Y zugelegt. Die Inflation bleibe noch länger auf einem deutlich erhöhten Niveau.



Der konjunkturelle Ausblick hänge vom Verlauf des Konflikts mit Russland ab. Die ursprünglich für das Frühjahr aufgrund abnehmender Corona-Einschränkungen erwartete kräftige konjunkturelle Belebung werde durch die Kriegsauswirkungen konterkariert. Die Investitionsneigung dürfte in dem von großer Unsicherheit geprägten Umfeld spürbar abnehmen. Zudem seien weitere Eskalationen des Konflikts möglich, insbesondere ein Lieferstopp beim Gas würde die wirtschaftlichen Perspektiven belasten und die deutsche Wirtschaft in eine Rezession stürzen. Für 2022 würden die Analysten der NORD/LB daher an ihrer vorsichtigen Prognose für das BIP-Wachstum von 1,8% festhalten, das Vorkrisenniveau werde erst in der zweiten Jahreshälfte erreicht. (Ausgabe Mai 2022) (03.05.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft ist zum Jahresauftakt leicht gewachsen und damit knapp an einer technischen Rezession vorbeigeschrammt, so Christian Lips, Chefvolkswirt, und Bernd Krampen von der NORD/LB.Das preis-, saison- und kalenderbereinigte BIP habe gegenüber dem Vorquartal um 0,2% Q/Q zugelegt. Die Jahresrate notiere bei 3,7% Y/Y bzw. unbereinigt bei 4,0% Y/Y. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts seien vor allem von den Investitionen positive Wachstumsimpulse ausgegangen, während die Nettoexporte negativ zum BIP-Wachstum beigetragen hätten.Positiv zu vermerken und nicht selbstverständlich angesichts der Belastungsfaktoren sei, dass die deutsche Wirtschaft nach dem BIP-Rückgang im Schlussquartal 2021 zu einem leichten Wachstum zurückgekehrt sei. Insgesamt habe sich aber die gedämpfte Entwicklung der Wirtschaftsleistung in den ersten drei Monaten dieses Jahres fortgesetzt. Wesentliche Ursachen hierfür seien die Corona-Pandemie und seit Ende Februar der Krieg in der Ukraine gewesen.