Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Erholung der deutschen Industrie wird sich nach Erachten der Analysten der Helaba in den kommenden Monaten fortsetzen, wobei die Jahresveränderungsrate ihren Hochpunkt im April allerdings überschritten haben wird.



Diese habe zuletzt als Reaktion auf den Produktionseinbruch zu Beginn der Pandemie bei +26,4% gestanden. Basiseffekte würden jetzt zum Tragen kommen und würden die Wachstumsrate nicht nur im Mai, sondern auch im Juni drücken. Zudem würden die Lieferengpässe beispielsweise bei Halbleitern für die Automobilindustrie für Dämpfer sorgen. So etwas Ähnliches wie ein Basiseffekt wirke auch bei der in der Berichtswoche anstehenden ZEW-Umfrage. Oftmals gelte hier der Zusammenhang: Je besser die Lage, desto schwächer die Erwartungen. Die Lagebeurteilung sei im Juni in Folge der Corona-Lockerungen um 31 Indexpunkte gestiegen und dürfte weiter zulegen, sodass bei den ZEW-Erwartungen Rückschlagpotenzial für den Monat Juli bestehe. Das hohe Niveau zeuge aber von der weiterhin intakten Wachstumsperspektive der deutschen Wirtschaft. (02.07.2021/ac/a/m)



