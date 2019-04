Müsse man nun befürchten, dass man in eine Rezession hineinrutsche? Mitnichten. So sei etwa auf den deutschen Verbraucher weiterhin Verlass. Dank hoher Beschäftigung mit Arbeitslosenquoten so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr, sei dieser weiter konsumfreudig, das würden beispielsweise die Einzelhandelsumsätze (Feb +0,9% M/M) aber auch das GfK Konsumentenvertrauen, das bis April auf solidem Niveau geblieben sei, andeuten. Die einschlägigen Umfragen für den Bau- und den Dienstleistungssektor hätten von robusten Werten ausgehend am aktuellen Rand weiter zulegen können.



Unter dem Strich werde also der Außenbeitrag eher dünn ausfallen, die anderen Standbeine der deutschen Wirtschaft sollten jedoch halten. Aktuell könnten der verschobene Brexit ebenso wie die sich abzeichnende Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und China in Bezug auf die Handelsbedingungen positive Nachrichten für die deutschen Exporteure bedeuten. Der Effekt der chinesischen Konjunkturmaßnahmen dürfte sich auch ab Sommer nachhaltig auswirken. Insofern seien die Analysten durchaus optimistisch, dass Deutschland aktuell nur etwas Anlauf nehme. Nichtsdestotrotz sei die Bandbreite politischer Risiken keineswegs geringer geworden.



Der Optimismus habe wie bemerkt allerdings einige Fußnoten. So sei der Handelskrieg noch nicht aufgelöst. Trotz positiver Signale sei der US-amerikanische Präsident Trump immer für eine Überraschung gut. Zudem habe er gerade den Handel mit Europa als Thema wiederentdeckt und sei unlängst neue Drohungen ausgestoßen. Beispielsweise habe er laut über Zölle mit einem Gesamtimportvolumen von USD 11 Mrd. gegen die Europäische Union nachgedacht. Diese potenziellen Maßnahmen würden sich vor allem gegen Flugzeuge und Lebensmittel richten. Automobile seien hier immerhin außen vorgeblieben, was nicht heiße, dass das nicht noch passieren könnte. Die deutsche Wirtschaft wäre in diesem Kontextsehr empfindlich.



Der Brexit sei weiter in der Schwebe und auch andere Themen, wie etwa die italienische Schuldensituation seien eher in die Zukunft vertagt. Nach der Europawahl, die angesichts der zu erwartenden Gewinne europafeindlicher Gruppierungen ebenfalls ein Thema für sich darstelle, könnte Italien wieder auf die Agenda kommen. Außerdem dürfe die Lage am Bosporus Erwähnung finden, denn die Krise der türkischen Wirtschaft habe bereits Spuren hinterlassen und angesichts der eher sich verschärfenden Situation sei mit weiterem Unbill zu rechnen. (Ausgabe Mai 2019) (29.04.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Zum Jahresbeginn herrscht Flaute - zumindest was die Exporteure betrifft, so die Analysten der Nord LB.Sowohl die Auftragslage deutscher Hersteller, als auch die Exportstatistik hätten für den Februar mit -4,2% M/M respektive -1,3% M/M negative Überraschungen dargestellt. Die Einkaufsmanagerumfragen und das ifo-Geschäftsklima für März und April würden ebenfalls andeuten, dass im Frühjahr die Voraussetzungen für eine schnelle Erholung nicht unmittelbar gegeben seien. Auch die globale Konjunktur habe einen weniger guten Start gehabt. Das schlage sich unmittelbar auf die Zahlen der Exportnation Deutschland nieder. Die Ursache sei freilich auch zyklisch - etwa in China - zu verorten. Nicht alles lasse sich allein auf Handelskrieg und Brexit schieben.