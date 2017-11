Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In Deutschland haben die Freien Demokraten (FDP) die Sondierungsverhandlungen mit der CDU/CSU und den Grünen über die Bildung einer Vier-Parteien-Regierung (Jamaika-Koalition) ergebnislos abgebrochen, so Christophe Bernard, Vontobel-Chefstratege.Trotz der Differenzen zwischen den Verhandlungspartnern sei davon auszugehen, dass die CDU/CSU eine Regierungskoalition bilden könne. Dies könnte entweder durch eine Neuverhandlung der Jamaika-Koalition oder die Bildung einer Großen Koalition mit der SPD geschehen. Doch neben möglichen Neuwahlen im Frühjahr käme auch eine Minderheitsregierung mit der FDP in Frage und werde von Bernard nicht gänzlich ausgeschlossen.Zudem habe es bereits in der Vergangenheit in Europa langwierige Koalitionsgespräche gegeben. So hätten die Niederländer zuletzt ganze 208 Tage gebraucht, um eine Regierung zu bilden. Eine solche Situation bewirke nicht zwangsläufig eine Schwächung der Wirtschaft, wenn der institutionelle Rahmen eines Landes stark sei. Was für die Niederlande gelte, treffe gleichermaßen auf Deutschland zu. Daher rechne Bernard bei keinem seiner Szenarien mit negativen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum. Die kurzfristigen Auswirkungen seien nach seinem Dafürhalten selbst bei Neuwahlen begrenzt, da er davon ausgehe, dass die politischen Rahmenbedingungen praktisch unverändert bleiben würden. Deshalb werde Bernard die Positionierung des Portfolios nicht ändern. (23.11.2017/ac/a/m)