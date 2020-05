Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Mai gab es einen Rekordanstieg des ifo-Geschäftsklimas, und dennoch ist die Stimmung ungefähr so prickelnd wie in der Hochphase der globalen Finanzkrise, so die Analysten der DekaBank.



Es seien die Erwartungen für die kommenden sechs Monate, die das Geschäftsklima nach oben getrieben hätten. Doch aktuell sei die Zuversicht der Unternehmen gerade einmal so hoch wie ihr Pessimismus in der Hochphase der globalen Finanzkrise.



Der Lockdown gehe vorüber, doch Corona bleibe und damit auch die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle. Gleichzeitig würden derzeit wieder alte Risiken auf die Tagesordnung, wie der Streit zwischen den USA und China sowie die Sorge vor einem harten Brexit kommen. Konsumenten und Unternehmen dürften daher weiterhin zumindest bei größeren Anschaffungen beziehungsweise Investitionen vorsichtig bleiben. (25.05.2020/ac/a/m)



