Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den schwachen Konjunkturindikatoren in den letzten Monaten freut man sich schon über etwas Licht, so die Analysten der DekaBank.Doch der Schatten sei nicht weit gewesen. Schwache Auftragseingänge und ein stark rückläufiger Industrieeinkaufsmanagerindex würden schwache Produktionsdaten für September erwarten lassen. Zudem sei es zu einem unerwartet kräftigen Rückgang der Warenausfuhr gekommen.Nehme man alle bis heute vorliegenden Informationen zusammen und unterstelle für die noch fehlenden Indikatoren des dritten Quartals eine Stagnation, so würde das Bruttoinlandsprodukt in diesem Zeitraum stagnieren. Die Analysten der DekaBank gehen allerdings von einer schwächeren Entwicklung im September aus, was das gesamtwirtschaftliche Wachstum unter die Nulllinie drücken sollte. (10.10.2019/ac/a/m)