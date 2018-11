Bonn (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im November von 102,9 auf 102,0 Punkte gefallen, so die Analysten von Postbank Research.Aktuell gebe es aber auch noch keinen Grund für konjunkturelle Schwarzmalerei. Der Lageindex bewege sich immer noch auf deutlich überdurchschnittlichem Niveau. Dies gelte auch für das Geschäftsklima in allen Sektoren. Zwar sei dieses im Verarbeitenden Gewerbe, im Servicesektor, im Handel und im Baugewerbe im November jeweils gesunken, deute aber für jeden Sektor immer noch auf eine Aufwärtstendenz hin. Der konjunkturelle Ausblick bleibe deshalb verhalten positiv. Es sei aber auch nicht zu leugnen, dass die Risiken in den letzten Monaten spürbar zugenommen hätten.Heute stünden keine wichtigen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. (27.11.2018/ac/a/m)