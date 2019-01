Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Konjunktur hat sich 2018 noch mehr abgekühlt als die der Eurozone - von jeweils 2,5% im Jahr 2017 auf ein Wachstum von vermutlich 1,5% in Deutschland gegenüber den 1,8% für die Eurozone, so Dr. Florian Hense von der Berenberg.Aber nicht nur die Nachfrage nach deutschen Produkten habe sich verringert. Auch angebotsseitige Schwierigkeiten hätten der Wirtschaft zu schaffen gemacht. Nach den wetter- und krankheitsbedingten Produktionsausfällen zu Beginn des Jahres sowie dem fortwährenden Fachkräftemangel hätten die Probleme der deutschen Automobilhersteller beim Zertifizieren ihrer Modelle nach dem neuen Abgasverfahren WLTP zu einem Rückgang des BIP im dritten Quartal geführt.Die Chancen stünden aber gut, dass der deutsche Aufschwung auch in seinem zehnten Jahr intakt bleibe. Zwar würden die Frühindikatoren kurzfristig auf eine weitere Schwäche hindeuten. Zudem bleibe das Risiko, dass US-Präsident Trump Importzölle auf deutsche Autos verhängen könnte. Aber wenn die Handelsspannungen im Jahresverlauf erwartungsgemäß doch nachlassen würden, der Brexit nicht in einer Katastrophe ende, China eine harte Landung vermeide und sich die italienische Regierung weiter auf die EU zubewege, könnte die fundamentale Stärke der heimischen Wirtschaft ab Frühling wieder zum Tragen kommen. Der robuste Arbeitsmarkt sorge für einen soliden Anstieg der verfügbaren Einkommen. Die nach wie vor hohe Kapazitätsauslastung in der Industrie sollte auch künftig die Unternehmensinvestitionen stützen. Wegen des schlechten Starts ins neue Jahr dürfte das BIP-Wachstum 2019 mit 1,2% aber schwach ausfallen. (11.01.2019/ac/a/m)