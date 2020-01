Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im November 2019 präsentierte sich der Arbeitsmarkt in Deutschland in robuster Verfassung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei der Rückgang der saisonbereinigten Arbeitslosenzahl um gut 16.000 der zweitstärkste im vergangenen Jahr gewesen. Die Freistellung von Arbeitnehmern bleibe aufgrund flexibler Arbeitsmarktmaßnahmen (u. a. Kurzarbeit) und des generell zunehmenden Fachkräftemangels die Ausnahme. Im Dezember dürfte die Zahl der Arbeitslosen dennoch leicht (+5.000) und dadurch die absolute Veränderung erstmals seit Januar 2014 im Jahresvergleich wieder um rund 10.000 Stellen angestiegen sein. Die Arbeitslosenquote sollte indes weiter bei 5,0% notieren. Auch für das Gesamtjahr 2020 würden die Analysten bei einer moderat positiven Konjunkturentwicklung im Schnitt mit dieser Quote rechnen.



Marktreaktion: Allgemein werde mit einem leichten Anstieg der saisonbereinigten Arbeitslosenzahl gerechnet. Falle dieser stärker aus als erwartet, könnte dies den Euro zum US-Dollar leicht unter Druck setzen. (03.01.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.