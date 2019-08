Die deutsche Konjunktur werde zurzeit durch ein hohes Maß an Unsicherheit gebremst. Ursächlich hierfür seien die von den USA ausgehenden protektionistischen Tendenzen und die Drohung der britischen Regierung, Ende Oktober 2019 notfalls auch unter Inkaufnahme eines "Hard-Brexit" aus der EU auszuscheiden. Beides trage zu einer Dämpfung der weltweiten Investitionstätigkeit bei. Da die deutsche Industrie auf Kapitalgüter spezialisiert sei, spüre sie die negativen Effekte hiervon besonders. Dies erkläre auch die Spaltung zwischen einer sich in der Rezession befindenden Industrie und einem weiterhin wachsenden Dienstleistungssektor. Der Einkaufsmanagerindex, der beide Sektoren umfasse, liege nur noch leicht über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.



Die Auftragseingänge der deutschen Industrie seien seit Ende 2017 deutlich gefallen. Auch der starke Anstieg im Juni 2019 scheine noch keine Trendwende zu bringen. Das Vormonatsplus von 2,5% resultiere aus einem Schub bei den Großaufträgen. Ohne diese seien die Bestellungen weiter gesunken. Die jüngste Ankündigung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, weitere US-Einfuhren aus China im Warenwert von 300 Milliarden Dollar mit Zöllen in Höhe von 10% zu belegen und die Antwort Pekings, seine Währung abzuwerten, würden vorerst keine Entspannung erwarten lassen. Die weltweite Investitionstätigkeit dürfte vorerst schwach bleiben.



In diesem Umfeld würden Konsum und Bautätigkeit das deutsche Wirtschaftswachstum stabilisieren. Die Tariflöhne dürften 2019 um rund 3% zulegen, während die Inflation nur 1,5% erreicht. Auch wenn sich der Arbeitsmarkt zurzeit langsamer verbessere, werde die Beschäftigung 2019 erneut höher ausfallen als im Jahr zuvor. Im Juli seien die Renten deutlich erhöht worden. Die privaten Konsumausgaben dürften 2019 mit etwa 1,5% stärker zunehmen als das gesamtwirtschaftliche Wachstum. Die Bauwirtschaft erhalte Impulse aus dem Wohnungsbereich. Allerdings erschwere die hohe Kapazitätsauslastung der Branche Produktionssteigerungen. Zudem würden die Baukosten deutlich zulegen und höhere Wohnimmobilienpreise würden die Erschwinglichkeit von Wohneigentum verringern.



Der öffentliche Bau profitiere von den Infrastrukturprogrammen der öffentlichen Hand. Der Wirtschaftsbau dagegen wachse nur moderat. In der Summe sollten die Bauinvestitionen 2019 um rund 2% zulegen. Moderate Impulse seien vom öffentlichen Konsum zu erwarten, der immerhin ein Fünftel der gesamten Wirtschaftsleistung erreiche. (08.08.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Wachstumszahlen zum zweiten Quartal werden am 14. August veröffentlicht, so die Analysten der Helaba.Aufgrund der bereits bekannt gegebenen Zahlen für die Eurozone (+0,2% gegenüber den drei Monaten zuvor) und den Ergebnissen anderer wichtiger Mitgliedstaaten lasse sich bereits erkennen, dass die Dynamik hierzulande abgenommen habe. Der verhältnismäßig starke Zuwachs im ersten Vierteljahr mit real 0,4% habe auch aus positiven Sondereffekten resultiert, die nun wegfallen würden. So sei die Bauproduktion wie die Erzeugung im Verarbeitenden Gewerbe deutlich gefallen. Auch die privaten Konsumausgaben dürften im Vergleich zum Jahresbeginn verhaltener ausgefallen sein. Die Wirkung der fiskalischen Entlastung ab Januar habe nachgelassen.