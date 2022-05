Wie oft im Leben sei es wichtiger, ein Ohr dafür zu entwickeln, was nicht gesagt werde gegenüber dem ritualisierten Fordern vom Staat. Für eine solide Haushaltspolitik gebe es so gut wie keine Anreize. Einsparungen seien beim Wähler nicht beliebt, weshalb Wahlversprechungen in aller Regel der Schlüssel zum Wahlerfolg seien. Das müsste nicht so sein, wenn etwa der Beschluss von Ausgabenprogrammen sogleich zu höheren Abgaben beim Bürger führen würden. Es sei die permanente Schuldenfinanzierung, die den Zusammenhang zwischen Ausgaben und Abgaben vernebele und deshalb weltweit Hochkonjunktur habe.



Jetzt, wo die Zinswende am langen Ende des Kapitalmarkts eingetreten sei, falle die Chimäre einer "schwarzen Null" und ausgeglichener Haushalte zusammen wie ein Kartenhaus. Weil Bund und Ländern in Zukunft steigende Zinsausgaben ins Haus stünden, zerbrösele das realitätsfremde Selbstbild vom soliden Haushälter.



Zwar gelinge dem Staat in Hochinflationszeiten vor allem durch die kalte Progression eine reale Nettoentschuldung, allein der Wohlstand der Bürger schwinde dahin. Angesichts der trüben Aussichten müsste der Staat eigentlich vorangehen und den Gürtel deutlich enger schnallen. Verkleinerter Bundestag, Schrumpfung von Bundesbank, Öffentlichem Rundfunk, BaFin und vielen anderen Mega-Behörden wären angesagt. Aber der Staat wolle wachsen, denn das bringe mehr Posten und Geld.



Bei den privaten Unternehmen der Wirtschaft sei es nicht anders, auch sie möchten wachsen und wertvoller werden. Im Gegensatz zum Staat müssten sich Unternehmen Produkte und Dienstleistungen ausdenken, die in den Augen potenzieller Nutzer vorteilhaft seien. Das reiche für einen Erfolg am Markt aber nicht hin, auch die effiziente Bereitstellung der Erzeugnisse gehöre zu den Erfolgsfaktoren. Zu den Stärken von Unternehmen zähle mitunter auch die Fähigkeit, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Kosten zu senken. Hier könnte der Staat viel lernen von gut geführten, privaten Unternehmen. Jene Unternehmen, die sich besonders gut an die wechselnden Umfeldbedingungen anpassen könnten, würden langfristig Vorteile besitzen. Für Staaten dürfte Nämliches gelten.



Die gegenwärtige Börsenbaisse sorge auch bei starken Unternehmen für fallende Kurse. Wenn es uns im Hause LOYS gelingt, unbeirrt von den Sirenenklängen des Zeitgeistes auf die Quadriga aus Qualität, Unterbewertung, Streuung und Zeit zu setzen, dann muss uns vor den kommenden Monaten nicht Bange sein, so die Experten von LOYS. (Ausgabe vom 30.04.2022) (06.05.2022/ac/a/m)







Oldenburg (www.aktiencheck.de) - Sieht man sich die Schlagzahlen der Medien an, dann könnte man meinen, man sei in einem Wunschkonzert, so Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak von LOYS.Der Agrarminister fordere die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Obst. Sein Kollege der Arbeitsminister fordere höhere staatliche Zuschüsse zur Rente. Auch eine Erhöhung der Pendlerpauschale werde für wünschenswert erklärt, ebenso ein Heizgeld. Der Bundeskanzler wolle nicht weniger als 100 Milliarden Euro zusätzlich zum jährlichen Wehretat für die Bundeswehr ausgeben.Freilich solle dafür am Sozialstaat kein Cent eingespart werden. Derweil bereise die Außenministerin die Welt und verspreche überall größeres finanzielles Engagement Deutschlands. Robert Habeck, der Wirtschafts- und Klimaminister, schütte das Füllhorn deutscher Steuergelder für Erdgas aus Qatar und Texas aus. Unterdessen erkläre der Finanzminister, Deutschlands finanzielle Kapazitäten seien endlich. Ungeachtet dessen wolle der Staat jetzt groß in Entladeterminals für Flüssiggas investieren. Und die in Insolvenz geratenen MV-Werften in Wismar und Warnemünde sollten wohlmöglich künftig von der Bundeswehr - sprich vom Steuerzahler - weitergeführt werden.