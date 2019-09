Bonn (www.aktiencheck.de) - Die privaten Verbraucher in Deutschland trotzen weiterhin allen Rezessionssorgen, so die Analysten von Postbank Research.



Das von der GfK erhobene vorläufige Verbrauchervertrauen für Deutschland im Oktober sei überraschend von 9,7 auf 9,9 Punkte gestiegen. Damit habe es sich auf einem sehr soliden Niveau stabilisiert, das gut mit einer weiteren Expansion des privaten Verbrauchs hierzulande vereinbar sei - ein Lichtblick angesichts aller Belastungen seitens Industrie und Außenhandel.



In den USA würden heute die finalen Daten für das BIP-Wachstum im 2. Quartal dieses Jahres veröffentlicht. Die Analysten von Postbank Research würden mit einer Bestätigung der vorläufigen Daten rechnen, wonach sich das Wachstum deutlich von 3,1% auf 2,0% in annualisierter Rechnung abgeschwächt haben sollte. Hauptgrund für die rückläufige Dynamik sei der durch die Handelsstreitigkeiten und die global nachlassende Konjunktur belastete Außenhandel gewesen, während der private Verbrauch sich im Frühjahr äußerst robust präsentiert habe. Für das zu Ende gehende Quartal würden die Analysten von Postbank Research mit einer weiteren Wachstumsverlangsamung rechnen, da der private Verbrauch sich nicht erneut so stark zeigen dürfte. (26.09.2019/ac/a/m)





