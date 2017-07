Im ersten Halbjahr habe die Binnenwirtschaft wieder Fahrt aufgenommen, während zugleich die außenwirtschaftlichen Impulse zugenommen hätten. Auf Basis der vorliegenden monatlichen Konjunkturindikatoren dürfte die deutsche Wirtschaft das hohe Tempo vom Jahresauftakt ins Frühjahr mitgenommen haben. Vor allem die Industrieproduktion habe mit einem Zuwachs um fast 2% Q/Q deutlich an Schwung gewonnen und vollziehe leicht verzögert die Verbesserung der Auftragslage seit Ende 2016 nach. Zudem habe die Bauproduktion nach dem sehr guten 1. Quartal keinen Rückschlag erlitten. In den Exportzahlen spiegele sich zudem die dynamischere globale Nachfrage wider, wenngleich im 2. Quartal wegen der kräftigen Importe der Außenbeitrag nicht zum Wachstum beigetragen haben sollte.



Die Analysten der Nord LB rechnen für das Frühjahr mit einer BIP-Expansionsrate von 0,7% Q/Q. Für das laufende und das kommende Jahr ergebe sich ein BIP-Zuwachs um jeweils 1,8%. Ohne den dämpfenden Arbeitstageeffekt liege die Wachstumsrate gar im Bereich von 2,0%. Dies sei zweifelsohne ein Wert oberhalb des Potenzialpfads, allerdings weit unter dem, was man bei alleiniger Betrachtung der jüngsten ifo-Zahlen annehmen müsste. Der gesamtwirtschaftliche Auslastungsgrad steige somit weiter an, allerdings in einem moderaten Tempo. Der binnenwirtschaftliche Preisdruck habe bislang nicht erkennbar zugenommen. Offenbar dämpfe die lange Phase geringer Inflationserwartungen noch die Lohndynamik und lasse viele Unternehmen vor allzu forschen Anpassungen der Absatzpreise zurückschrecken.



Die starke Aufwertung des Euro habe bislang der guten Laune der stark exportorientierten deutschen Wirtschaft nichts anhaben können, wie auch der Anstieg der ifo-Exporterwartungen im Juli belege. In den Kartellvorwürfen gegen einige deutsche Automobilkonzerne sehen die Analysten der Nord LB derzeit keine Gefahr für den Aufschwung. Es sei noch nicht einmal klar, ob überhaupt rechtswidrige Tatbestände erfüllt seien, sodass das Ausmaß möglicher Belastungen auf Basis dieser dünnen Faktenlage schwer abzuschätzen sei. Allerdings lasse das Zulassungsverbot aus dem Bundesverkehrsministerium für ein Porsche-Modell im Rahmen des Abgasskandals aufhorchen. Die Erfahrung lehre aber, dass möglichen Absatzeinbußen einzelner Firmen meist kompensierende Effekte gegenüberstünden. Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene könnten so negative Folgen weitgehend vermieden werden. Entsprechend sehen die Analysten der Nord LB derzeit keinen Anlass für eine Korrektur ihrer Prognosen.



Am deutschen Aktienmarkt habe sich die Stimmung hingegen im Juli merklich eingetrübt, sodass es selbst hervorragende Konjunkturzahlen - wie der Rekordstand des ifo-Geschäftsklimas - zuletzt schwer gehabt hätten, in angemessener Weise durchzudringen. (Ausgabe August 2017)







In den deutschen Unternehmen herrscht eine euphorische Stimmung, berichten die Analysten der Nord LB.Der ifo-Geschäftsklimaindex sei im Juli auf 116,0 Punkte geklettert, was einen Höchststand im wiedervereinigten Deutschland markiere. Auffällig sei, dass der Anstieg vor allem von einer besseren Lagebeurteilung getragen werde. Aber auch die auf die Situation in sechs Monaten gerichteten Geschäftserwartungen seien erneut positiver beurteilt worden. Dies dürfte auf den spürbaren Rückgang der politischen Risiken in der EU zurückgehen.