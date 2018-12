Trotz der konjunkturellen Abkühlung habe sich die gute Arbeitsmarktentwicklung der Vorjahre mit ähnlicher Dynamik fortgesetzt. So habe die Zahl der Erwerbstätigen 2018 um 1,3% zugelegt und damit etwa so stark wie im Vorjahr. Durchschnittlich sei die Arbeitslosenquote von 5,7% auf 5,2% gesunken. Die anhaltende Beschäftigungszunahme und zunehmende Fachkräfteengpässe in einzelnen Branchen hätten zu deutlichen Nominallohnsteigerungen beigetragen. Die Expansionsrate des privaten Verbrauchs sei mit gut 1,0% Y/Y jedoch so niedrig wie zuletzt im Jahr 2014 ausgefallen. Das real verfügbare Einkommen sei durch die vor allem im Sommer erhöhte Inflation gedämpft worden. Trotz der hohen globalen Unsicherheit hätten sich die Investitionen recht dynamisch entwickelt. Bei den Bauten würden weiterhin die erhöhte Nachfrage im Wohnungsbau sowie generell das niedrige Zinsniveau und der Mangel an renditeträchtigen Anlagealternativen stützend für die Nachfrage wirken.



Die schlechten BIP-Zahlen in Q3 seien auch Sonderfaktoren geschuldet gewesen. Insbesondere die Probleme einiger Hersteller, rechtzeitig eine Zertifizierung von Fahrzeugmodellen nach dem neuen Prüfstandard für Abgasemissionen WLTP zu erreichen, hätten einen vorübergehenden Einbruch der Produktion sowie der Umsätze im Automobilsektor nach sich gezogen. Auf Basis der bis November vorliegenden Produktionszahlen des Branchenverbands VDA lasse sich ein allmählich einsetzender Aufholeffekt identifizieren. Daher sei auch für das erste Halbjahr 2019 mit leichten Aufholeffekten bei der Kfz-Produktion zu rechnen. Neben den Problemen in der Autobranche würden aber zunehmend Kapazitätsengpässe und ein unsicheres globales Umfeld dämpfen. Vor allem der Brexit sowie die - vorsichtig ausgedrückt - unorthodoxe Politik von Donald Trump und der Populistenregierung in Italien würden zusehends das Sentiment belasten.



Die Einkaufsmanagerindices seien im Dezember weiter gesunken und würden sich der Marke von 50 Punkten und damit der Expansionsschwelle nähern. Zwar hätten sich die Erwartungen der Finanzmarktexperten in der jüngsten Umfrage des ZEW leicht erhöht, dies müsse aber im Kontext der zugleich deutlich verschlechterten Lageeinschätzung beurteilt werden.



Die pessimistischere Bewertung der aktuellen Situation bilde schließlich den Referenzpunkt für den Blick in die Zukunft. Auch das ifo-Geschäftsklima habe sich inzwischen deutlich von den Höchstständen entfernt. Insofern würden alle wichtigen Frühindikatoren für eine verlangsamte Konjunkturentwicklung sprechen. Nachdem die deutsche Wirtschaft im Jahr 2017 noch auf der Überholspur unterwegs gewesen sei, hätten zuletzt immer mehr Bremslichter aufgeleuchtet. In der Folge habe die deutsche Wirtschaft einen Spurwechsel vollzogen und werde sich vorerst mit geringerem Tempo - voraussichtlich in Höhe des Potenzialwachstums - entwickeln. Allerdings gebe es noch keinen Grund für Alarmismus, solange die Risikofaktoren (Brexit, Italien, Handelskrieg) nicht schlagend würden. Hier werde das kommende Halbjahr für mehr Klarheit sorgen.



Bei einem Ausbleiben großer Schockereignisse dürfte die deutsche Wirtschaft 2019 real um 1,3% wachsen. Unterstützung würden die Analysten der Nord LB vom privaten und öffentlichen Konsum erwarten, die jeweils stärker als im abgelaufenen Jahr expandieren dürften. Der private Konsum profitiere weiterhin von einer guten Arbeitsmarktentwicklung und einer niedrigeren Inflationsrate. Zudem sei bei den anstehenden Tariflohnverhandlungen mit hohen Abschlüssen zu rechnen. Bei den Ausrüstungen würden die Analysten hingegen mit einer Phase der Investitionszurückhaltung rechnen, bedingt durch die erhöhten globalen Risiken und das eingetrübte Sentiment auf wichtigen Exportmärkten. Die anhaltend expansive Geldpolitik sowie zusätzliche Impulse von der Fiskalpolitik würden die konjunkturelle Entwicklung im Jahr 2019 stützen. (Ausgabe Jahresausblick 2019) (28.12.2018/ac/a/m)







