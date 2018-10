Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es läuft derzeit nicht rund für die deutsche Konjunktur, so die Analysten der DekaBank.Hinzu kämen nun die Folgen der verspäteten Typenneuzulassungen durch die Automobilhersteller in Deutschland. Aufgrund des Zulassungsstaus habe die Automobilindustrie ihre Produktion merklich drosseln müssen und belaste so die Konjunktur zusätzlich.Füge man alles zusammen, so werde das dritte Quartal wohl das schwächste im laufenden Jahr werden. Die Analysten würden derzeit mit einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um lediglich 0,1% im Vorquartalsvergleich rechnen. Die Folgequartale dürften dann aber - von Nachholeffekten begünstigt - wieder deutlich besser ausfallen. (09.10.2018/ac/a/m)