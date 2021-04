Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Noch immer verhagelt Corona die Konjunkturbilanz: Das deutsche Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im ersten Quartal 2021 um 1,7% im Vergleich zum Vorquartal, so die Analysten der DekaBank.



Die Zweiteilung der Wirtschaft halte an. Während der private Konsum am Boden liege, würden die Exporte zunehmen.



Gleichzeitig baue sich aber ein enormes Potenzial für eine kräftige Erholung im zweiten Halbjahr auf. Hierbei würden neben der Aufhebung der Corona-Beschränkungen auch die hohen Auftragsbestände der Industrie und die leergefegten Lager eine wichtige Rolle spielen. (30.04.2021/ac/a/m)





