Aber im Moment sehe alles gar nicht so schlecht aus: Die deutsche Arbeitslosigkeit sei im November auf ein Rekordtief gefallen: 2,180 Millionen und damit die niedrigste Zahl an Arbeitslosen seit der Wiedervereinigung, bei einer unveränderten Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent.



Und auch die Stimmung unter Unternehmern verbessere sich. Nach monatelangen Tiefstwerten sei der ifo-Geschäftsklima-Index im November um 0,3 auf 95,0 Punkte gestiegen. Der Leitindikator zeige, dass Unternehmen positiver seien, was die momentane Geschäftslage angehe, und auch die kommenden sechs Monate besser beurteilen würden.



Exporte hätten im dritten Quartal zugenommen, Importe hätten stagniert, während sich in der Produktion der Industrie, des Bauwesens und der Dienstleister nicht viel geändert habe. Man warte darauf, was die Bundesregierung aus all den Zahlen mache, wenn sie im Januar ihre Jahresprojektion für die deutsche Wirtschaft vorstelle.



In den meisten Jahren bringt uns der Dezember ein paar hektische Wochen, bevor mit der Vorweihnachtszeit dann ein bisschen Ruhe einkehrt, so die Experten von AXA Investment Managers. Aber dieses Jahr habe der Dezember glatt mit mehr Verunsicherung angefangen: Mit der Wahl des neuen sozialdemokratischen Führungsduos Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans am 1. Dezember stehe jetzt die Große Koalition vor einer Identitätskrise. Die beiden hätten nicht nur Bundesfinanzminister Olaf Scholz als SPD Parteiführer entthront und würden sich als Vertreter des Anti-Establishments der SPD präsentieren, sondern hätten in Anne Wills Talkshow am Sonntagabend gezeigt, wie schwierig die Arbeit innerhalb der SPD sein werde und damit auch die Zusammenarbeit in der GroKo - falls es sie weiterhin geben sollte. Man sollte sich das am besten selbst anschauen.



Und auch in Europa könnte sich die Unruhe noch weiter hinziehen: Nachdem der Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union noch immer nicht festgezurrt sei und sich Politiker wie Bevölkerung weiterhin so uneinig seien, werde es am 12. Dezember jetzt nochmals eine neue Parlamentswahl geben. Der Ausgang könnte den zukünftigen Brexit-Ausgang klar machen, oder noch weiter in eine ungewisse Zukunft schicken.



Für Dezember sei zudem dieses Jahr die Weltklimakonferenz COP25 terminiert. Das Treffen vom 2. bis 13. Dezember in Madrid werde von allen Seiten beobachtet werden und sicherlich mehr Wellen schlagen als in früheren Jahren, nicht zuletzt aufgrund der immer lauter werdenden Rufe nach mehr Klimaschutz.



Gerade was das Klima angehe, gebe es in Deutschland im Vorfeld auch noch einiges zu tun: Die Bundesregierung wolle noch vor Weihnachten zu einem Kompromiss zwischen Bundestag und Bundesrat kommen und das Klimapaket verabschieden.



Im Dezember werden die Experten von AXA Investment Managers was die Konjunkturdaten angeht wie in den Vormonaten besonders auf Industrieindikatoren, wie Produktion und Orderbuch, und Handelszahlen schauen, aber auch die Arbeitsmarktzahlen genauer im Auge behalten. Trotz allem würden die Experten hoffen, dass gegen Ende des Jahres wieder etwas Ruhe einkehre. (03.12.2019/ac/a/m)





