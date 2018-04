Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Februar ist der Überschuss in der deutschen Handelsbilanz spürbar auf rund 19,2 Mrd. EUR zurückgegangen (Januar: 21,5 Mrd. EUR), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Während die Exporte nominal um 3,2% gg. Vm. auf 107,5 Mrd. EUR nachgegeben hätten, hätten die Importe ein Monatsminus von 1,3% verzeichnet. Das durchschnittliche Monatsplus aus dem 4. Quartal 2017 (21,4 Mrd. EUR) dürfte damit im Jahresauftaktquartal 2018 kaum erneut erreicht werden. Damit zeichne sich ab, dass sich der Rückenwind durch den Außensektor für die deutsche Wirtschaft gegenüber dem starken 2. Halbjahr 2017 spürbar abschwäche. Mit Blick auf die zuletzt vier Mal in Folge rückläufigen ifo Exporterwartungen sowie die schwächere Auftragslage in der Industrie und der verminderten Produktionstätigkeit, werde es der deutschen Wirtschaft schwerfallen, das BIP-Momentum aus dem 4. Quartal 2017 (+0,6% gg. Vq.) im Jahresverlauf 2018 aufrechtzuerhalten.



Nach den enttäuschenden Daten zu den deutschen Auftragseingängen und der Industrieproduktion, habe im Februar auch bei der Handelsbilanz ein Rückschlag hingenommen werden müssen. Der Euro habe sich zum US-Dollar dennoch im Bereich der Marke von 1,23 USD festsetzen können. (10.04.2018/ac/a/m)







