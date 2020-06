Der Nikkei-225 notiere wenig verändert bei aktuell 23.112,07 Punkten.



Die DWS wolle mit einer neuen Organisationsstruktur flexibler und schlagkräftiger werden. Dazu werde u.a. auch das Führungsteam verschlankt. Das Unternehmen schaffe eine global integrierte Investment-Division, die Vertriebs-Division solle einen weltweiten Ansatz der Kundenbetreuung sichern und eine neue Produkt-Division den gesamten Produktlebenszyklus über das ganze Unternehmen hinweg verantworten, habe es geheißen.



Der Frankfurter Flughafen habe auch in der vergangenen Woche durch die Corona-Krise schwere Einbußen erlitten: Die Zahl der Reisenden sei in der 23. KW im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 92,4% abgestürzt, habe der Betreiber Fraport mitgeteilt. Im gleichen Zeitraum hätten sich die Flugbewegungen um 81,8% verringert. Das Luftfracht-Aufkommen sei um 12,8% geschrumpft.



Heidelberger Druck (ISIN DE0007314007 / WKN 731400) rechne wegen des aktuell unsicheren Umfeldes durch die Corona-Pandemie mit einem weiteren Umsatzrückgang. Für das GJ 2020/21 gehe der Druckmaschinenhersteller von Erlösen deutlich unterhalb des Niveaus des Vorjahres von 2,349 Mrd. EUR aus. Das Nachsteuerergebnis werde sich gegenüber dem Vorjahr verbessern, aber nochmals deutlich negativ ausfallen. Die im vergangenen Jahr gestartete Transformation zur Steigerung von Profitabilität, Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftssicherung gehe zügig voran, habe es weiter geheißen.



Am Markt seien gestern starke Impulse ausgeblieben. Zwar sei der Euro von schwachen Konjunkturdaten (deutscher Außenhandel) etwas belastet worden, doch habe die europäische Gemeinschaftswährung anschließend wieder zugelegt. Der Euro sei letztlich weiterhin fest über 1,13 USD aus dem Handel gegangen.



Nachdem die Ölpreise zum Wochenstart unter Druck gekommen seien, scheine der Höhenflug der Notierungen vorerst gestoppt. Gestern sei es zu keinen wesentlichen Veränderungen gekommen. Der Goldpreis habe etwas zugelegt und notiere wieder über 1.700 USD. Der seit April bestehende Seitwärtstrend scheine sich zu verfestigen. (10.06.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,57%, MDAX -1,73%, TecDAX -0,97%) war nach fast elf freundlichen Handelstagen ein Konsolidierungskurs feststellbar, so die Analysten der Nord LB.Börsianern hätten frische Impulse gefehlt.An der Wall Street ( Dow Jones -1,1%, S&P-500 -0,80%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,30%) hätten Anleger Gewinne mitgenommen. Zum Auftakt der zweitägigen geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank FED hätten Vorsicht und Abwarten das Geschehen bestimmt. Eine Ausnahme habe der NASDAQ-Index gebildet, der erneut ein Rekordhoch erzielt habe - den dritten Tag in Folge. Tesla hervorgestochen. Weniger mit seinem Kurs (knapp minus 1%), dafür mehr mit der Nachricht, dass der US-Milliardär und Anteilseigner Ron Baron seine Beteiligung an Tesla verzehnfachen wolle.