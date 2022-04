Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit Verlusten startete der deutsche Aktienmarkt in die Woche, wenngleich der DAX am Ende des Tages um 0,5% zulegte, so die Analysten der Helaba.Vor allem Sorgen vor neuen Sanktionen gegen Russland, die in einer Unterbrechung der Energieversorgung münden könnten, hätten zunächst das Sentiment belastet. Aus technischer Perspektive hätten sich die Chancen auf Kursgewinne verringert. Die Stochastik sei im überkauften Bereich unter seine Signallinie gesunken und das DMI-Signal sei wegen des niedrigen und sinkenden ADX noch wenig aussagekräftig.Es scheine so, als hätte der DAX die Erholung mit einem Intraday-Hoch jenseits des 61,8%-Retracements (14.815) abgeschlossen. Hinweise auf eine neuerliche Befestigung gebe es nicht und so bleibe Vorsicht die Devise. Unterstützungen würden die Analysten bei 14.187 und um 14.110/20 sehen. Deutlich freundlichere Perspektiven für den DAX würden sich erst mit Überwinden der 55-Tagelinie (14.693) und des Hochs bei 14.925 ergeben. (05.04.2022/ac/a/m)