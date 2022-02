Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag gut behaupten können, allerdings ist die Verunsicherung aufgrund der gestiegenen Anleiherenditen und geopolitischer Unwägbarkeiten weiterhin erhöht, so die Analysten der Helaba.



Daher sei die Gefahr erneuter Rücksetzer noch nicht gebannt, zumal auch von technischer Seite noch keine Entwarnung gegeben werden könne. Erste Indikationen würden zunächst aber auf eine freundliche Eröffnung schließen lassen. Erste Hürden würden die Analysten bei 15.460 und um 15.600 lokalisieren. Wichtige Unterstützungen seien um 15.000 Punkte und am bisherigen Jahrestief bei 14.952 zu finden. (09.02.2022/ac/a/m)





