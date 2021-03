Eine Belebung des Geschäfts in China in der zweiten Jahreshälfte habe BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) von Juli bis Dezember einen Vorsteuergewinn von 4,724 Mrd. EUR beschert. Damit habe der Konzern fast den gesamten Vorsteuergewinn des Jahres (5,22 Mrd. EUR, minus 26,6%) in den letzten sechs Monaten erzielt. Der Umsatz sei im Gesamtjahr um 5% auf 98,99 Mrd. EUR zurückgegangen.



Die Hannover Rück (ISIN DE0008402215/ WKN 840221) sei im Geschäftsjahr 2020 erneut stark gewachsen und habe trotz erheblicher Covid-19-Belastungen ein solides Konzernergebnis erwirtschaftet. Die Bruttoprämie sei im Geschäftsjahr 2020 um 9,6% (währungsbereinigt: +12,0%) auf 24,8 Mrd. EUR gestiegen. Das operative Ergebnis (EBIT) sei um 34,5% auf 1.214,1 Mio. EUR zurückgegangen. Der Nettokonzerngewinn habe mit 883,1 Mio. EUR um 31,2% unter dem Vorjahresniveau gelegen. Hannover Rück habe die Erwartung bekräftigt, den Gewinn 2021 auf 1,15 bis 1,25 Mrd. EUR zu steigern.



Die Corona-Beschränkungen hätten den Modekonzern HUGO BOSS (ISIN DE000A1PHFF7/ WKN A1PHFF) 2020 stark belastet. Bei um 31% rückläufigen Erlösen von 1,946 Mrd. EUR sei ein operativer Verlust (EBIT) von 236 (+344) Mio. EUR angefallen. Der Vorstand gehe erst im Jahresverlauf von einer Erholung aus.



Nach dem Ergebniseinbruch im Corona-Jahr 2020 erwarte der Spezialchemiekonzern LANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040) in diesem Jahr wieder Wachstum. So solle das operative Ergebnis (EBITDA) vor Sondereinflüssen zwischen 900 und 1.000 Mio. EUR liegen. 2020 habe die Kennzahl bei 862 Mio. EUR (-15,4%) gelegen und damit das obere Ende der Prognosespanne erreicht. Der Umsatz sei um 10,3% auf 6,104 Mrd. EUR geschrumpft. Dank des Erlöses aus dem Verkauf der Anteile am Chemiepark-Betreiber Currenta sei der Konzerngewinn auf 908 (Vorjahr: 240) Mio. EUR gestiegen.



Die gute Stimmung an den Börsen habe den Euro unterstützt.



Die überraschend stark gestiegenen US-Rohöllagerbestände hätten den Ölpreisen nichts anhaben können, da gleichzeitig die Lagerbestände an Benzin deutlich gefallen seien. So hätten die Notierungen ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen können. Gold habe sich erneut mit Aufschlägen präsentiert. (12.03.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,20%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +1,16%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +1,65%) ging die Rekordserie weiter, wenn auch weniger euphorisch, so die Analysten der Nord LB.Die geldpolitischen Entscheidungen der EZB und neue Bestmarken an der Wall Street hätten zwar unterstützt, hätten aber kein Feuerwerk ausgelöst.Auch die Wall Street (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,15%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +1,04%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +2,52%) habe sich weiterhin in starker Verfassung präsentiert. Nachdem der Leitindex Dow den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch erreicht habe, sei dies nun auch dem S&P 500 gelungen.