Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handelskonflikt der USA mit China und andere politische Risikofelder hinterlassen auch in der deutschen Wirtschaft immer sichtbarer ihre Spuren, so die Analysten der DekaBank.



Die hohe Unsicherheit drücke auf die Stimmung, und die gesamtwirtschaftlichen Prognosen seien zuletzt spürbar nach unten revidiert worden. Ganz konkret würden sich die Effekte der zunehmenden Handelsbeschränkungen bereits im Unternehmenssektor ablesen lassen. Dort hätten einige Firmen, oftmals auch wegen zusätzlicher hausgemachter Probleme, ihre für das laufende Quartal bzw. Jahr erwarteten Gewinne nach unten anpassen müssen. Insgesamt würden die Gewinne in diesem Jahr weniger stark ansteigen als noch zu Jahresanfang erwartet. Auch der Gewinnausblick für das kommende Jahr sei mit höheren Risiken behaftet. Diese Unsicherheit komme in der reduzierten Bewertung des deutschen Aktienmarktes zum Ausdruck, sodass stabile Unternehmensausblicke auf den jetzt niedriger erwarten Ergebnissen für das dritte Quartal zunächst unterstützend wirken sollten. (Ausgabe Oktober/November 2018) (17.10.2018/ac/a/m)





