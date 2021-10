Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere schwächer bei aktuell 28.441,71 Punkten.



Das durch die Chip-Krise verknappte Angebot und die daraus resultierende Möglichkeit, höhere Preise durchzusetzen, würden BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) optimistischer auf das Gesamtjahr schauen lassen. Für das laufende Jahr erwarte der Automobilhersteller trotz der anhaltenden Probleme mit dem Halbleiter-Nachschub nun eine Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern (EBIT-Marge) von 9,5 bis 10,5% (bisher: 7 bis 9%). Im Finanzierungs- und Leasing-Segment werde eine Eigenkapitalrendite von 20 bis 23% (bisher 17 bis 20%) erwartet. Unter dem Strich gehe BMW weiterhin von einer deutlichen Steigerung des Gewinns vor Steuern aus, der 2020 bei 5,22 Mrd. EUR gelegen habe. "BMW erwartet, dass anhaltend positive Preiseffekte bei den Neu- und Gebrauchtwagen im Jahresergebnis die negativen Absatzeffekte überkompensieren", habe es weiter geheißen.



Nach den schwachen Vortagen habe sich der Euro vor dem Wochenende stabilisieren können, sei aber immer noch unter der Marke von 1,16 USD geblieben.



Die Hoffnung, dass die OPEC+ angesichts der Angebotsknappheit in der kommenden Woche die Fördermenge heraufsetzen könnte, habe die Ölnotierungen am Freitag zunächst belastet. Im weiteren Tagesverlauf seien die Ölpreis der allgemeinen Markttendenz folgend in die Gewinnzone gedreht. Gold habe die Kurszuwächse des Vortages nicht ganz halten können und sei etwas leichter aus dem Handel gegangen. (04.10.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt spiegelte sich am Freitag die Nervosität der Anleger in einem wechselhaften Handelsverlauf wider, so die Analysten der Nord LB.Letztlich hätten sich die Indices schwächer ins Wochenende verabschiedet. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,68%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,63% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,83% gefallen.