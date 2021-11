Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere aktuell schwach bei 28.283,92 Punkten.



Der Salz- und Düngemittelhersteller K+S (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) gebe bei der Überprüfung seiner Bilanzen durch die deutschen Finanzaufseher Entwarnung. Aus den endgültigen Feststellungen der Aufsicht folge nach Auffassung der K+S kein Anpassungsbedarf für die Wertansätze der zahlungsmittelgenerierenden Einheit Kali- und Magnesiumprodukte ("ZGE Kali") in den fraglichen Abschlüssen. Die vorläufigen Feststellungen zum Konzernabschluss 2019, wonach der Nutzungswert der ZGE Kali nicht verlässlich und wesentlich zu hoch ermittelt und damit die Werthaltigkeit nicht nachgewiesen worden sei, seien in den endgültigen Feststellungen der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) nicht mehr enthalten.



Der deutsche Staat verdiene Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212)-Chef Spohr zufolge rund eine Milliarde Euro an der Rettung der Fluggesellschaft in der Corona-Krise. Der Manager habe im Gespräch mit einer Zeitung die Zinsen für die bereits zurückgezahlten Staatskredite auf 92 Mio. EUR beziffert. "Zusätzlich wird der Staat auch noch etwa eine Milliarde Euro an seiner Aktienbeteiligung verdienen", habe es gesagt.



Wachsende Pandemiesorgen hätten das Geschehen am Devisenmarkt dominiert. In diesem Umfeld habe der EUR deutlich zugelegt.



Der Konjunkturoptimismus habe durch die neue Corona-Virus-Mutation einen Dämpfer erhalten und auch die Ölnotierungen in die Zange genommen. Gold habe sich trotz mieser Stimmung an den Finanzmärkten auf dem Niveau des Vortages gehalten, genauer gesagt, zeige sich der Preis seit nun vier Tagen weitgehend unverändert. (29.11.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Eine möglicherweise gefährlichere Corona-Virus-Variante als Delta hat das leichte Plus vom Vortag am deutschen Aktienmarkt zunichte gemacht, so die Analysten der Nord LB.Und zwar deutlich: Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um 4,15% abgesackt. Besonders hart habe es Titel der Reise-, Banken- und Autobranche getroffen.Auch an den US-Börsen seien die Indices mehr als deutlich nach unten gerauscht. Die Sorgenfalten der Anleger hätten v.a. Fluggesellschaften, Kreuzfahrtanbieter, Reiseportale und Fahrdienstvermittler mit einem kräftigen Minus den Freitag beenden lassen. Aber auch Ölfirmen hätten nach einem Abrauschen der Ölpreise tiefrot notiert.