Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) habe in Q1 den Umsatz auf 4,7 Mrd. EUR (+41,6%) erhöhen können. Das EBITDA sei dabei um 8,5% auf 806 Mio. EUR gewachsen. Gründe hierfür seien u.a. positive Währungseffekte sowie gestiegene Gesamtabsatzmengen gewesen. Vor dem Hintergrund der Lockdowns in China, der weiter steigenden Energie- und Rohstoffkosten und einer Eintrübung des Weltwirtschaftswachstums senke der Konzern die Ergebnisprognose für 2022 und erwarte nun ein EBITDA von 2 bis 2,5 (bisher: 2,5 bis 3) Mrd. EUR.



Die Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) habe trotz des herausfordernden Umfelds in Q1 die Erlöse auf 22,593 (18,860) Mrd. EUR steigern können. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe sich um 13% auf 2,159 Mrd. EUR erhöht, nach Steuern und Dritten habe der Gewinn bei 1,351 (1,19) Mrd. EUR gelegen. Der Konzern habe die Erwartungen für das Gesamtjahr bestätigt und rechne mit einem EBIT von 8,0 Mrd. EUR mit einer Abweichung von +/-5%.



Der Ausstieg aus der knapp 20%-igen Beteiligung an der russischen Rosneft Oil habe bei BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) in Q1 zu einer Wertberichtigung von 25,5 Mrd. USD geführt. Vor diesem Hintergrund habe sich ein Nettoverlust von 20,38 (Vorjahr: +2,33) Mrd. USD ergeben. Der ber. Gewinn zu Wiederbeschaffungskosten sei hingegen auf 6,25 (4,07) Mrd. USD gestiegen, was u.a. auf außergewöhnliche Gewinne im Öl- und Gashandel und ein besseres Raffinerieergebnis zurückzuführen gewesen sei.



Der anhaltend hohe Preisauftrieb in der Eurozone erhöhe den Druck auf die EZB, eine geldpolitische Straffung vorzunehmen. Vor diesem Hintergrund habe der Euro etwas zulegen können.



Die Angst vor einer Konjunkturabkühlung in China habe die Ölpreise auch am Berichtstag belastet. (04.05.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse, v.a. wegen einer stärkeren Wall Street, befestigt, so die Analysten der Nord LB.Nach wie vor liege der Fokus der Akteure auf den Quartalsberichten, die gemischt ausgefallen seien. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,72%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,39% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,74% gestiegen.Nach einem volatilen Verlauf seien die Indices an der Wall Street freundlicher aus dem Handel gegangen. Die stärker als erwartet ausgefallenen US-Auftragseingänge der Industrie hätten unterstützt. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,20%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,48% und der NASDAQ-Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,22% geklettert.