Trotz einer eher enttäuschenden Umsatzentwicklung habe MTU Aero Engines (ISIN DE000A0D9PT0/ WKN A0D9PT) 2021 mehr verdient als von Analysten prognostiziert. Bei Erlösen von 4,188 Mrd. EUR habe der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (bereinigtes EBIT) im Vergleich zum Vorjahr um 13% auf 468 Mio. EUR zugelegt. Der Überschuss sei um 57% auf 231 Mio. EUR gesprungen. Die Prognose für das Gesamtjahr habe der Triebwerksbauer bekräftigt: Das Umsatzziel betrage unverändert 5,2 bis 5,4 Mrd. EUR, das bereinigte EBIT-Wachstum solle im mittleren Zwanzig-Prozent-Bereich liegen.



Air Liquide (ISIN FR0000120073/ WKN 850133) habe im abgelaufenen Jahr bei Erlösen von 23,34 Mrd. EUR (+14%) trotz stark gestiegener Energiepreise mehr verdient. Der Nettogewinn habe bei 2,57 Mrd. EUR (2,44) Mrd. EUR gelegen. In allen Bereichen hätten die Geschäfte deutliche Verbesserungen gezeigt, habe es geheißen. 2022 wolle der Konzern seine operative Marge weiter steigern und ein Wachstum beim Nettogewinn erzielen.



U.a. habe die deutlicher als erwartet gestiegene Industrieproduktion in der Euro-Zone dem Euro weiteren Auftrieb verliehen.



Die Ölpreise hätten ihre Aufwärtsbewegung zur Wochenmitte wiederaufgenommen. Gestützt hätten die weniger optimistischen Aussagen von Nato-Generalsekretär Stoltenberg zur Ukraine-Krise. Die gestiegenen Ölreserven in den USA hätten die positive Stimmung nicht eintrüben können. (17.02.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor der Bekanntgabe des Sitzungsprotokolls der FED haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt Vorsicht walten lassen und die Indices so teilweise ins Minus gedrückt, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,28% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,70% gesunken, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um +0,20% gestiegen.