Der Laborausrüster Sartorius habe 2020 nach vorläufigen Ergebnissen kräftig zugelegt. Die Erlöse seien um 30,2% auf 2,336 Mrd. EUR geklettert, das operative Ergebnis (EBITDA) sei um 39,6% auf 692 Mio. EUR nach oben geschnellt. Der maßgebliche Nettogewinn habe prozentual noch stärker um 42,9% auf 299 Mio. EUR zugelegt. Trotz der Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie plane Sartorius 2021 einen Umsatzanstieg um 19 bis 25%. CEO Kreuzberg habe zudem die Mittelfristziele deutlich erhöht.



Lonza (ISIN CH0013841017 / WKN 928619) habe im vergangenen Jahr dank gut laufender Geschäfte mit der Herstellung von Wirkstoffen für Arzneimittelhersteller (u.a. für Moderna) die Erlöse um 7,2% (währungsbereinigt: +12%) auf 4,51 Mrd. CHF gesteigert. Der Reingewinn sei um 13% auf 732 Mio. CHF gewachsen.



Das Flugverbot für die 737 MAX und die Corona-Pandemie hätten Boeing 2020 schwer belastet. Bei einem Umsatz von 58,2 Mrd. USD (-24%) habe der Nettoverlust bei 11,9 Mrd. USD gelegen.



Apple sei trotz Corona-Einschränkungen in Q1 nicht zu bremsen gewesen. Bei Umsätzen von 111,4 Mrd. USD (+21%) habe der iPhone-Hersteller einen Gewinn von 28,76Mrd. USD (+29%) erzielt.



Tesla habe in Q1 bei Erlösen von 10,7 Mrd. USD einen Gewinn von 903 (386) Mio. USD erzielt. Während die Umsätze über den Erwartungen gelegen hätten, sei der Gewinn hinter den Prognosen zurückgeblieben. Tesla habe auf einen konkreten Ausblick verzichtet.



Aussagen des niederländischen EZB-Rats Knot, dass die Währungshüter über Instrumente verfügen würden, die man - falls notwendig - gegen einen zu starken Kursanstieg des Euro einsetzen könnte, hätten die Gemeinschaftswährung zur Wochenmitte belastet.



Die Ölpreise seien von sinkenden US-Ölreserven begünstigt worden. Das in engen Grenzen verlaufende Hin und Her beim Goldpreis gehe nun schon in die dritte Woche. Am Berichtstag habe Gold mal wieder etwas leichter tendiert. (28.01.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Zum dritten Mal in Folge hielten am deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,81%, MDAX -0,70%, TecDAX +0,23%) die relativ hohen Tagesschwankungen an, so die Analysten der Nord LB.Nur die Tech-Werte hätten sich der Tendenz widersetzt. Vor der Zinsentscheidung der FED hätten sich die Anleger weitgehend zurückgehalten. Hinzu sei gekommen, dass nach US-Börsenschluss Apple und Tesla die Bücher öffnen würden.Dass die FED ihre Politik fortsetze und nicht noch weitere Impulse setze, habe die Anleger an der Wall Street ( Dow Jones -2,05%, S&P-500 -2,57% ( ISIN US78378X1072 WKN A0AET0 ), Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -2,61%) offensichtlich enttäuscht. Die Indices seien im Handelsverlauf auf Talfahrt gegangen. 3M habe an der Dow-Spitze den Aufwärtstrend des Vortages fortgesetzt und 6,08% gewonnen, Boeing habe am Dow-Ende 3,97% verloren. Nikkei 225 habe 1,53% auf 28.197 Zähler verloren.Eine Erholung der TV-Werbemärkte in Q4 habe den Fernsehkonzern RTL 2020 besser abschneiden lassen als zuletzt erwartet. Bei einem Umsatz von ca. 6,0 (6,65) Mrd. EUR habe der operative Gewinn (bereinigtes EBITA) nach ersten Berechnungen bei rund 850 Mio. EUR (Vorjahr: 1,16 Mrd. EUR) gelegen.