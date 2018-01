Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die hervorragende Stimmung im deutschen Unternehmenssektor hält weiter an und führt zu Zuwächsen bei Auftragseingängen, Auftragsbestand, Produktion und Beschäftigung, so die Analysten der DekaBank.



Bestehende Kapazitäten würden somit immer stärker ausgelastet und die Lieferzeiten würden sich ausweiten. Diese hervorragenden Rahmenbedingungen würden sich auch in einem deutlichen Anstieg der Unternehmensgewinne widerspiegeln. Die DAX-Unternehmen (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürften im abgelaufenen Jahr ihre Gewinne um rund 10% gegenüber dem Vorjahr gesteigert haben. Die Berichtssaison zum vierten Quartal werde hierfür die Bestätigung liefern. Auch in diesem Jahr könne mit einem ähnlich hohen Gewinnanstieg gerechnet werden. Allerdings werde die Stimmung aktuell durch den deutlichen Anstieg des Euro-Außenwertes, aber auch durch die schleppende Regierungsbildung in Deutschland belastet. Somit sei trotz der intakten Rahmenbedingungen kurzfristig mit erhöhten Schwankungen und einer Konsolidierung der Kurse zu rechnen. (Ausgabe Januar / Februar 2018) (17.01.2018/ac/a/m)







