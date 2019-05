Nach den ersten 30 Handelsminuten habe der Deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) etwa 0,3% zulegen können und auch in Großbritannien und Italien seien ähnliche Kursentwicklungen zu beobachten. Gleichzeitig sei der Aktienmarkt in Frankreich unverändert geblieben, während der spanische IBEX um 0,1% nachgegeben habe. Im Hinblick auf spezifische Unternehmensnachrichten aus Deutschland seien folgende zwei Unternehmen zu erwähnen - BASF und Deutsche Bank.



Die Aktie von BASF gewinne heute Morgen 0,7% an Wert, nachdem das Unternehmen von einem Analysten des Bankhauses Metzler von "halten" auf "kaufen" heraufgestuft worden sei. Grund für diese Entscheidung sei, dass Aktien attraktiv bewertet seien und daher nach ihrer bisherigen Underperformance von 10% in diesem Jahr gegenüber dem Sektor aufholen könnten. Das neue Kursziel sei von 66 EUR auf 72 EUR pro Aktie angehoben worden. Darüber hinaus habe der Analyst hinzugefügt, dass sich die Margen in den meisten Segmenten besser zu entwickeln scheinen als bisher erwartet.



Die Deutsche Bank sollte heute ebenfalls hervorgehoben werden, da die Anleger zunehmend unzufrieden mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Paul Achleitner seien, wie Bloomberg berichtet habe. Angeblich könnten es einige wichtige Aktionäre in Erwägung ziehen, den Ausstieg von Achleitner vor dem Ende seiner Amtszeit im Jahr 2022 zu forcieren. In diesem Zusammenhang sei an die am Donnerstag stattfindende Hauptversammlung zu erinnern, bei der ein solcher Schritt eingeleitet werden könnte. (21.05.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wie aus den Terminkontrakten hervorging, haben die europäischen Aktienmärkte den Handel am Dienstag mit Gewinnen aufgenommen, wobei diese durch die erfolgreiche Sitzung in China unterstützt wurden, so die Experten von XTB.Die Stimmung habe sich nach der Entscheidung der USA, ihren Unternehmen einen 90-Tage-Zeitraum für Geschäfte mit Huawei zu gewähren, teilweise verbessert. Andererseits sollte man die bevorstehenden Europawahlen nicht außer Acht lassen, die vom 23. bis 26. Mai stattfinden würden. In Anbetracht der Tatsache, dass die Aktienmärkte in Europa auf einem recht hohen Kursniveau gehandelt würden, könnte man davon ausgehen, dass eine mögliche Überraschung bei den Wahlen (ein bemerkenswert gutes Ergebnis der euroskeptischen Parteien) die Aktienbewertung zumindest kurzfristig nach unten treiben könnte.