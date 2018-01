Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold ist gestern Abend nach Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der US-Notenbank FED unter Druck gekommen und hat etwa 10 USD nachgegeben, so die Analysten der Commerzbank.



Heute Morgen handle es bei 1.310 USD je Feinunze. Die Mitglieder im Offenmarktausschuss der FED hätten sich im Dezember mehrheitlich für eine Fortsetzung der graduellen Zinserhöhungen in den USA ausgesprochen. Sie würden weiterhin daran glauben, dass sich der zunehmend einengende Arbeitsmarkt in einem steigenden Lohndruck und damit auf mittlere Sicht in einer höheren Inflation niederschlagen werde. Wie die Vergangenheit gezeigt habe, müssten Zinserhöhungen nicht negativ für den Goldpreis sein. Insbesondere die niedrigen Realzinsen würden nach Erachten der Analysten der Commerzbank für höhere Goldpreise sprechen.



Unterdessen habe die Deutsche Börse gestern mitgeteilt, dass die Deutschen im letzten Jahr viel Gold gekauft hätten. Die Goldbestände der Deutschen Börse seien innerhalb eines Jahres um fast 50% auf 175 Tonnen gestiegen. Die Deutsche Börse hinterlege die Anteile des Xetra-Gold-ETCs mit physischem Gold (für jeden Anteilsschein 1 Gramm). Vor allem institutionelle Investoren hätten laut Aussagen der Deutschen Börse viele Anteile gekauft. Daneben steige demnach aber auch das Interesse seitens Privatanleger und Vermögensverwalter. Stark erholt habe sich die Goldnachfrage im letzten Jahr in Indien. Die Goldimporte seien gemäß Daten von Thomson Reuters GFMS 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 67% auf 855 Tonnen gestiegen. Die Schmuckhändler hätten vor allem in der ersten Jahreshälfte ihre Lagerbestände wieder aufgefüllt und eine gute Monsunsaison habe zu einer hohen Goldnachfrage der ländlichen Bevölkerung beigetragen. (04.01.2018/ac/a/m)





