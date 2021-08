Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

52,78 EUR +0,27% (02.08.2021, 16:26)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

52,76 EUR +0,50% (02.08.2021, 16:31)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF





Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (02.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, rät bei der Deutsche Wohnen-Aktie (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) das Angebot der Vonovia anzunehmen.Nachdem die "freundliche" Übernahme der Deutsche Wohnen durch Vonovia in Form eines Barangebots in Höhe eines Preises je Aktie von EUR 52,00 erst vor Kurzem gescheitert sei, da nur 47,62% statt der Mindestannahmeschwelle von 50% erreicht worden sei, lege das Management der Vonovia nun nach. Der Vonovia-Vorstand habe ein neues Angebot zu einem von EUR 52,00 auf EUR 53,00 erhöhten Preis je Aktie angekündigt, das darüber hinaus im Wesentlichen den ursprünglichen Bedingungen (u.a. Mindestannahmeschwelle 50%) entsprechen solle. Vor diesem Hintergrund halte der Analyst das geplante Angebot weiterhin für attraktiv.Mittlerweile verfüge Vonovia bereits über einen Anteil von knapp unter 30% an der Deutsche Wohnen. Weiterhin unterstütze der Vorstand der Deutsche Wohnen das Angebot der Vonovia. Der Abschluss der Transaktion sei bis Ende des Jahres geplant.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, empfiehlt das Angebot der Vonovia anzunehmen. Das Kursziel werde von EUR 52,00 auf EUR 53,00 erhöht. (Analyse vom 02.08.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Deutsche Wohnen SE": Keine vorhanden.