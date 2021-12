Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

40,00 EUR +1,27% (03.12.2021, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

39,90 EUR +1,27% (03.12.2021, 22:26)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF





Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (05.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Wohnen-Aktie (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) unter die Lupe.Die Deutsche Börse AG habe die Zusammensetzung ihrer Börsenindices überprüft und neu geordnet. Ergebnis: Die Deutsche Wohnen werde am 20. Dezember in den Index der mittelgroßen Werte MDAX einziehen und dort die Aktien des Online-Händlers für Haustiefbedarf zooplus ersetzen.Für die Deutsche Wohnen hätten Experten die Rückkehr in die DAX-Familie nach weniger als zwei Monaten erwartet. Der Immobilienkonzern sei Ende Oktober im Zusammenhang mit der Übernahme durch den Konkurrenten Vonovia aus dem deutschen Leitindex entfernt worden. Als Grund habe die Deutsche Börse AG einen unter 10% gesunkenen Streubesitz genannt. Kurz danach habe die Deutsche Wohnen allerdings in einer Stimmrechtsmitteilung über die vorzeitige Ausübung einer Wandelanleihe informiert, die zuvor bereits auf ihrer Website angekündigt worden sei. Die dadurch gestiegene Zahl der Aktien habe den Streubesitz zurück über die 10%-Marke gebracht, das in dem Fall entscheidende Kriterium, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie: