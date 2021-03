Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

39,83 EUR +0,94% (30.03.2021, 12:00)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

39,85 EUR +0,61% (30.03.2021, 12:12)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (30.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) von 43,00 Euro auf 42,00 Euro.Das Q4-Zahlenwerk (testiert) habe die Ergebnisprognosen des Analysten teilweise deutlich übertreffen können. Ursächlich dafür sei der erneut deutlicher als von Lennertz erwartete Anstieg des Ergebnisses aus Verkauf gewesen. Die Bilanzkennzahlen (per 31.12.2020) hätten aus Sicht des Analysten auf einem weiterhin stabilen Niveau gelegen.Darüber hinaus habe Deutsche Wohnen die Guidance für das laufende Jahr bekannt gegeben. Diese setze voraus, dass der Berliner Mietendeckel zur Jahresmitte vom Bundesverfassungsgericht gekippt werde. Auf Basis dessen halte Lennertz die Guidance für realistisch. Deutsche Wohnen habe aufgrund der hohen Exposure im Berliner Immobilienmarkt deutliche Auswirkungen durch den Mietendeckel verspürt (durchschnittliche monatliche Vertragsmiete um 3,3% y/y gesunken). Demgegenüber seien die Auswirkungen aufgrund der Pandemie kaum zu spüren. Der Immobiliensektor allgemein zeige nach Ansicht des Analysen eine überdurchschnittliche (im Vergleich zu anderen Branchen wie Banken) Stabilität in der aktuellen Marktlage.Lennertz passe seine Prognosen (EPS 2021e: 3,66 (alt: 3,18) Euro; DPS 2021e: 1,03 (alt: 1,00) Euro; EPS 2022e: 3,49 (alt: 3,61) Euro; DPS 2022e: 1,06 (alt: 1,03) Euro) an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie: