Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (15.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) unter die Lupe.Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe habe entschieden: Der Berliner Mietendeckel sei verfassungswidrig. Das Gericht habe damit die Sichtweise der Bundestagsabgeordneten von FDP und CDU/CSU bestätigt, die im Mai 2020 einen Normenkontrollantrag eingereicht hätten. Für Deutsche Wohnen im Besonderen, aber auch die anderen Wohnungskonzerne sei das ein Befreiungsschlag.Wie von den meisten Branchenkennern erwartet, habe das Bundesverfassungsgericht das 2020 in zwei Stufen in Kraft getretene Landesgesetz für nichtig erklärt. Der Bundesgesetzgeber habe das Mietpreisrecht abschließend geregelt, habe das Gericht am Donnerstag mitgeteilt. Für eigene Gesetze der Länder sei deshalb kein Raum.Die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen sei vor der Entscheidung davon ausgegangen, dass Mieter in diesem Fall wieder die eigentliche, höhere Miete zahlen müssten. Für den Fall, dass das rückwirkend gelte, habe sie Mieterinnen und Mietern bereits empfohlen, das gesparte Geld vorerst zurückzulegen. Unter Umständen sei die Differenz für die gesamte Vertragslaufzeit nachzuzahlen.Die rot-rot-grüne Landesregierung habe zum 23. Februar 2020 die Mieten für rund 1,5 Millionen Wohnungen eingefroren, auf dem Stand von Juni 2019. Das betreffe neun von zehn Mietwohnungen. Ab 2022 sollten Vermieter zumindest die Inflation ausgleichen dürfen.Bei Verstößen habe ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro gedroht. Der Mietendeckel habe nicht für neue Wohnungen gegolten, die seit 2014 fertig geworden seien. Die Regelung sei auf fünf Jahre befristet gewesen, also bis 2025.Die Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht hätten mehr als 280 Bundestagsabgeordnete von FDP und Union angestoßen, mit einem gemeinsamen Normenkontrollantrag. Auch das Berliner Landgericht und ein Amtsgericht, bei denen Vermieter geklagt hätten, hätten die Vorschriften für verfassungswidrig gehalten und Karlsruhe eingeschaltet.Die Entscheidung aus Karlsruhe sei ein Befreiungsschlag für Unternehmen wie Deutsche Wohnen oder die Adler Group. Selbstverständlich würden auch der Wohnungskonzern Vonovia profitieren. (Analyse vom 15.04.2021)