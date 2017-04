Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Wohnen AG:



Die Deutsche Wohnen AG (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasst zum 31. Dezember 2016 insgesamt 160.200 Einheiten, davon 158.000 Wohneinheiten und 2.200 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600 und GPR 250 geführt. (05.04.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktie zeigt Ambitionen für einen Ausbruch! ChartanalyseMitte August 2016 markierte das Wertpapier der Deutsche Wohnen AG (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) seinen vorerst höchsten Stand im abgelaufenen Jahr bei 35,40 Euro und schlug anschließend einen mittelfristigen Abwärtstrend ein, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dieser habe die Kursnotierungen auf ein Verlaufstief von 26,54 Euro abwärts geführt, dort habe der Wert anschließend erneut zu einem Trendwechsel, sowie Kursanstieg an die übergeordnete Abwärtstrendlinie im Bereich von 31,15 Euro angesetzt. Kurz darauf sei es auch schon zu einem nachhaltigen Ausbruch darüber, sowie Verlaufshoch bei 32,91 Euro gekommen, wodurch die obere Trendkanalbegrenzung erst habe definiert werden können. Nun aber stecke die Aktie seit Anfang Februar in einem kurzfristigen und abwärts gerichteten Trendkanal, der an dieser Stelle als bullische Flagge interpretiert werden könne und dadurch weiteres Kurspotenzial auf der Oberseite bei einem nachhaltigen Ausbruch freigesetzt werden sollte.Im gestrigen Tag hätten sich Käufer bereits an die obere Begrenzung des kurzfristigen Abwärtstrrendkanals herangetastet, ein Ausbruch darüber dürfte folglich zum gewünschten Kaufsignal, sowie einer Auflösung der bullischen Flagge führen. Als erste Anlaufstelle würden sich hierbei die Märzhochs bei 32,00 Euro ausmachen lassen, darüber sei mit einem Folgeanstieg an die Jahreshochs bei 32,91 Euro zu rechnen. Übergeordnet besitzt das Wertpapier sogar Kurspotenzial bis in den Bereich von 34,00 Euro vorzudringen und ist bestens für ein Long-Investment auf kurzfristiger Basis geeignet, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 05.04.2017)