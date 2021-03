Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

40,81 EUR -1,33% (24.03.2021, 11:22)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

40,82 EUR -0,83% (24.03.2021, 11:34)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 30. Juni 2020 insgesamt rund 165.000 Einheiten, davon 162.200 Wohneinheiten und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen SE ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (24.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) unter die Lupe.Der Rückgang der Marktzinsen in den USA habe sich in den vergangenen Handelstagen sehr positiv auf die Kurse der deutschen Immobilienaktien ausgewirkt. Sowohl Branchenprimus Vonovia als auch Verfolger Deutsche Wohnen hätten sich deutlich erholen können. Letzterer habe im Zuge dessen den seit November ausgebildeten Abwärtstrend durchbrochen. Weitere Kaufsignale stünden kurz vor dem Abschluss.Für die Deutsche Wohnen-Aktie gelte es zunächst einmal, die 100-Tage-Linie zu überwinden. Ein paar Ticks höher warte ein massiver Widerstandsbereich aus 42-Euro-Marke und die 200-Tage-Linie. Sollten diese Hürden genommen werden, dürfte das Papier des Immobilienkonzerns das Zwischenhoch von Jahresbeginn antesten, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.03.2021)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie: