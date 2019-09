Sollte sich die Situation zwischen den USA und China nicht beruhigen, würde sich ein pessimistisches Bild für die weltweiten Handelsaktivitäten abzeichnen. Andererseits könnte die verbesserte Stimmung in Europa etwas mit den Außenhandelsdaten aus Deutschland für Juli zu tun haben. Die Exporte hätten saison- und kalenderbereinigt einen Anstieg von 0,7% im Monatsvergleich aufgewiesen (Prognose: 0,5%). Andererseits seien die Importe mit einen Rückgang in Höhe von 1,5% stärker zurückgegangen als erwartet (Prognose: -0,3%). Die Binnennachfrage in der größten Volkswirtschaft Europas scheine sich noch nicht zu erholen, auch wenn die Exporte für Juli von einigen als Lichtblick angesehen werden könnten.



Angesichts der derzeitigen Brexit-Entwicklungen sollte der heutige Bericht des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) berücksichtigt werden. Das Institut gehe davon aus, dass die deutsche Wirtschaft 2019 nur um 0,5% wachsen werde - ein Rückgang um einen halben Prozentpunkt gegenüber der im Juni veröffentlichten Prognose. Darüber hinaus werde geschätzt, dass das Wachstum noch schwächer ausfallen könnte, wenn Großbritannien Ende Oktober die Europäische Union ohne ein Abkommen verlasse. In solch einem Szenario könnte das Wirtschaftswachstum auf 0% sinken. Im Bericht werde ebenfalls geschrieben, dass die wirtschaftliche Unsicherheit aufgrund der globalen Handelsspannungen sowie dem Brexit nach wie vor hoch sei. Des Weiteren habe der BDI die Bundesregierung aufgefordert, ihre Finanzpolitik zu ändern, um das sich verlangsamende Wachstum zu stützen.



Unterdessen habe sich der Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands im Juli auf 22,1 Mrd. EUR gegenüber den nach oben revidierten 20,9 Mrd. EUR vom Juni erhöht. Infolgedessen sei der Überschuss gemessen am BIP nach Juli auf 7,3% von 7,1% gestiegen - der höchste Wert des Jahres. Wenn sich dieser Trend weiter fortsetze, könnte womöglich eine Debatte über die Notwendigkeit einer Lockerung der Finanzmittel in der deutschen Wirtschaft entstehen. (09.09.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handelsbeginn am Montag verlief für europäische Anleger positiv, da die wichtigsten Aktienmärkte spürbare Kursgewinne verzeichneten, so die Experten von XTB.Seitdem habe der Optimismus jedoch etwas nachgelassen. Infolgedessen könne man nach der ersten Handelsstunde feststellen, dass die wichtigsten Indices in Europa etwa 0,1% bis 0,2% höher notieren würden. Andererseits könnten die Anleger weiterhin um die düsteren Außenhandelsdaten aus China besorgt sein. Das Update vom Wochenende habe gezeigt, dass die Exporte um 1% im Jahresvergleich eingebrochen seien. Dieses Ergebnis sei gekommen, nachdem am 1. September die neue Zollrunde in Kraft getreten sei, welche die Käufe hätte beflügeln sollten. China habe im August die Exporte ausgeweitet - und trotzdem habe das Ergebnis für den Monat enttäuscht.