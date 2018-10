Bauproduktion erheblich zurückgegangen



Die Produktion im Baugewerbe gab im August 2018 saisonbereinigt im Vormonatsvergleich kräftig nach (-1,75 Prozent). Im Mittel der Monate Juli und August änderte sie sich im Vergleich zum starken zweiten Quartal kaum. Die Ökonominnen und Ökonomen der Bundesbank gehen dennoch davon aus, dass der Bauboom in Deutschland weiterhin anhält. Dies signalisiere auch die Beurteilung der Geschäftslage im Bauhauptgewerbe, die während der Sommermonate mehrmals die bis dahin erreichten Rekordstände hinter sich ließ.



Dem Bericht zufolge erhöhte sich der Umfang der Beschäftigung im August saisonbereinigt vergleichsweise moderat. Die Erwerbstätigkeit stieg in erster Linie dank einer starken Zunahme sozialversicherungspflichtiger Stellen. Einen erheblichen Rückgang gab es dagegen bei der Zahl der ausschließlich geringfügig Beschäftigten wie auch der Selbständigen.



Arbeitslosigkeit kräftig gesunken



Die Arbeitslosigkeit ging im September saisonbereinigt stärker zurück als in den Sommerferienmonaten. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozent auf 5,1 Prozent. Ein Teil des recht kräftigen Rückgangs könnte aus Sicht der Expertinnen und Experten auch damit in Zusammenhang stehen, dass nach dem Ende der Sommerferien arbeitsmarktpolitische Maßnahmen ausgeweitet wurden.

Rohöl deutlich teurer



Die Rohölpreise zogen im September vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten sowie einer langsameren Ausweitung der Förderung spürbar an. Im Vergleich zum Vormonat notierten sie um knapp 8 Prozent höher, im Vergleich zum Vorjahr waren es fast 45 Prozent.



Infolge der höheren Rohölpreise verteuerte sich Energie deutlich. Auch die Preise für Nahrungsmittel, Industriegüter und Dienstleistungen stiegen im Vergleich zum Vormonat spürbar. Insgesamt zogen die Verbraucherpreise (HVPI) im September daher kräftig um saisonbereinigt 0,5 Prozent an. (22.10.2018/ac/a/m)







