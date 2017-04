Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Statistische Bundesamt hat soeben seine Vorausschätzung zur Entwicklung der deutschen Verbraucherpreise im Berichtsmonat April veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB.



Die deutsche Inflationsrate sei im April deutlich auf 2,0% Y/Y angestiegen. Ausschlaggebend dafür sei allerdings ein Kalendereffekt gewesen: Die Osterfeiertage und auch die Osterferien hätten in diesem Jahr im April statt wie im Vorjahr im März gelegen. Der saisonale Preissprung für viele Ferienaktivitäten - darunter vor allem Pauschalreisen - habe sich damit um einen Monat nach hinten verschoben. Nachdem die Inflationsrate im März also nach unten verzerrt gewesen sei, hüpfe sie nun aufgrund des Kalendereffekts wieder ein wenig nach oben. Mit fundamental begründeten Risiken für die Preisniveaustabilität habe dies wenig zu tun. Die EZB werde angesichts der jüngsten Daten gelassen bleiben dürfen. (27.04.2017/ac/a/m)