Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US-Dollar zeigte sich zum Euro gestern wieder stärker; gleich zu Beginn des US-Handels fiel der Wechselkurs unter 1,13, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".An den Daten zum Häusermarkt habe es allerdings nicht gelegen haben können. Denn Baubeginne und -genehmigungen hätten enttäuscht, laut Case-Shiller seien die Immobilienpreise in den 20 größten Städten so langsam wie seit 2012 nicht mehr gestiegen. Und auch das US-Konsumentenvertrauen habe sich stärker eingetrübt als erwartet, sei mit 124 Punkten aber weiterhin über dem langjährigen Durchschnitt geblieben. Das deutsche Konsumentenvertrauen sei gegenüber dem Vormonat ebenfalls zurückgegangen, bewege sich aus einer längerfristigen Perspektive aber immer noch seitwärts. Im hiesigen Verarbeitenden Gewerbe habe sich die Stimmung zuletzt bekanntermaßen eingetrübt.Laut einer Umfrage des ifo-Instituts würden per saldo trotzdem 35 Prozent der Unternehmen planen, ihre Investitionen dieses Jahr aufzustocken, zu einem Drittel mit dem Ziel einer Kapazitätserweiterung. Eine entscheidende Rolle spieltle hierbei wie so oft die Automobilindustrie. Sie sei allein für rund ein Viertel aller Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe verantwortlich. Das erwartete Plus von 10 Prozent wäre ein ähnlicher Anstieg wie 2018. Aber auch andere wichtige Branchen wie der Maschinenbau, die Chemie und die Metallerzeugung wollten wieder stärker investieren. (27.03.2019/ac/a/m)