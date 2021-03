ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Intenet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (12.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Telekom-Aktie habe sich mehr oder weniger unverändert gezeigt, aber es gebe sehr interessante Nachrichten aus den USA. Es handle sich um den T-Mobile US-Investorentag. Die Erwartungshaltung sei brachial gewesen. Was man gemeldet habe, habe absolut Hand und Fuß. Dem Markt sei es zu wenig gewesen, deswegen habe die Aktie ein bisschen schwächer notiert. T-Mobile US habe gemeldet, dass die Synergien nach der Fusion mit Sprint höher seien als man erwartet habe. Was den Free Cashflow betreffe, sollten sich die Dinge in den nächsten Jahren sehr positiv entwickeln. T-Mobile US mache einen tollen Job, glaube der Aktienprofi. Man sei auch der wichtigste Wachstumstreiber für die Deutsche Telekom. Deswegen sollten sich Anleger die Deutsche Telekom-Aktie reinnehmen und liegen lassen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,225 EUR +0,31% (12.03.2021, 10:05)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,185 EUR -0,22% (12.03.2021, 09:50)