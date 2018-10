XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,145 EUR +2,09% (15.10.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,125 EUR +1,55% (15.10.2018, 17:46)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (15.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Ein eher seltener Anblick: Die T-Aktie notiere hinter der Volkswagen-Aktie auf Rang 2 der Kursgewinner im DAX. Zugegeben, das sei eine Momentaufnahme. Sollten sich die Anzeichen für eine Branchenrotation allerdings weiter verdichten, könnte der Titel zu einem echten Highflyer in Q4/2018 werden.Mit dem heutigen Kursanstieg von 2,6 Prozent auf 14,20 Euro setze sich ein Trend fort, der sich bereits seit einigen Tagen zeige und weitere Player wie British Telekom einschließe. Offenbar gewinne die Branchenrotation, in der europäische Telekom-Aktien bevorzugt werden, an Dynamik. Innerhalb des STOXX 600 setze sich die Branche im Oktober an die Spitze.Telekom-Aktien hätten in den letzten Jahren zu den Renditekillern in den Depots gehört, entsprechend gering sei die Nachfrage und entsprechend mies die Performance gewesen - ein klassischer Teufelskreis. Für die meisten Branchenplayer seien die fundamentalen Bewertungen nun jedoch auf ein Niveau gerutscht, auf dem Schnäppchenjäger nur allzu gerne zugreifen würden.Es bleibe bei der Einschätzung des AKTIONÄR: Der monatelange Abverkauf der Telekom-Aktien habe offensichtlich ein Ende gefunden. Mit dem Ausbruch aus der Dreiecksformation habe die T-Aktie zudem ein Kaufsignal gesendet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: