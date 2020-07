Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,995 EUR +0,74% (08.07.2020, 10:10)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,025 EUR +0,50% (08.07.2020, 09:57)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (08.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Berichte über die engen Geschäftsbeziehungen zwischen der Deutschen Telekom und Huawei hätten für Aufsehen gesorgt. Das Vorgehen des DAX-Konzern rufe nun scharfe Kritik vonseiten der Politik vor. Für die Bonner könnte es aber zum Problem werden, wenn die Kontakte zu Huawei gelöst werden müssten."Sollte es tatsächlich ein hohes Maß an Abhängigkeit der Telekom von Huawei beim Ausbau des 5G-Netzes geben, wäre dies sehr problematisch", habe Unions-Fraktionsvize Thomas Frei laut "Handelsblatt" gesagt. Die Union habe klargestellt, "dass die digitale Souveränität Deutschlands unter keinen Umständen gefährdet sein darf". CDU und CSU würden die Debatte um Huawei deshalb genau verfolgen.Auch von der SPD sei Kritik gekommen. "Die Telekom muss Klarheit schaffen, sie schuldet uns Parlamentariern eine Erklärung", habe beispielsweise Digitalpolitiker Falko Mohrs laut "Handelsblatt" gesagt.Die Kritik an den engen Beziehungen der Telekom zu Huawei komme nicht überraschend. Jedoch halte der Bund nach wie vor 32 Prozent der Anteile am DAX-Konzern. Es wäre also durchaus möglich gewesen, die Abhängigkeit von China bereits früher auch intern zu monieren und unter Umständen auch zu verhindern.Anleger können bei der Deutsche Telekom-Aktie an Bord bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: