15,165 EUR +0,07% (17.06.2020, 11:37)



15,17 EUR +0,30% (17.06.2020, 11:22)



ISIN: DE0005557508



555750



DTE



DTEGF



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (17.06.2020/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Bonner Konzern habe laut einem Bericht des "Handelsblatt" die wirtschaftlichen Folgen eines vollständigen Banns des Ausrüsters Huawei hochgerechnet. Einem internen Papier zufolge könnte es erhebliche Schäden geben, wenn die Deutsche Telekom auf Technik des chinesischen Netzwerkausrüsters verzichte. Die möglichen Kosten würden sich auf bis zu 3 Mrd. Euro beziffern, sollte Huawei sanktioniert werden.Die US-Tochter T-Mobile US setze bereits Technologien von den europäischen Anbietern Ericsson und Nokia ein. Durch die massive politische Offensive von US-Präsident Trump gegen Huawei sei die T-Mobile US-Geschäftsführung in Distanz zum chinesischen Ausrüster gegangen.Der Streit um Fortsetzung einer Zusammenarbeit mit Huawei halte auch das politische Berlin weiter in Atem. Die GroKo sei in dieser Frage gespalten. Die SPD wolle Anbieter aus Ländern ohne rechtsstaatliche Kontrollen sicherheitshalber ausschließen. Bundeskanzlerin Merkel und Bundeswirtschaftsminister Altmaier würden sich bislang gegen einen Verzicht von Huawei-Technologie im Kernnetz stellen.Die Deutsche Telekom-Aktie bleibe solide abgesichert, der Kurs reagiere kaum auf die Probleme wegen der diskutierten Netztechnologie. Der Markt scheine nicht auf einen vollständigen Verzicht von Huawei-Technik zu setzen. Die T-Aktie verbleibe auf der Kaufliste, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.06.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link