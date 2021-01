Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (07.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die T-Aktie könnte unmittelbar vor dem Durchbruch stehen, anschließend ein neues Mehrjahreshoch erklimmen. Ein Moment, auf den viele Anleger lange gewartet hätten. Und der ihnen - richtig angefasst - eine ordentliche Rendite bescheren könnte. Wer jetzt ins Risiko gehe, maximiere im Erfolgsfall seinen Gewinn.Es seien gute Nachrichten aus den USA, die dem DAX-Titel heute auf die Sprünge helfen würden - im besten Fall sogar ganz entscheidend auf die Sprünge helfen würden. Die Tochter T-Mobile US habe im letzten Quartal 2020 noch mehr Neukunden gewonnen als ohnehin schon angepeilt. Anleger würden das mit einem Anstieg um 1,7 Prozent auf 15,36 Euro quittieren. Damit nähere sich die Telekom-Aktie einer ganz entscheidenden Marke.Bei 15,42 Euro und damit nur wenige Cent über dem aktuellen Kurs warte ein harter Widerstand auf die Aktie. Höher habe der Titel zuletzt im Februar 2020 und damit vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland geschlossen. Schließe die Aktie nun höher, fliege der Deckel. Erstes Etappenziel sei dann das 52-Wochen-Hoch bei 16,36 Euro. Oberhalb davon wäre Luft bis 17,91 Euro, dem höchsten Stand seit 2002!Überspringe die T-Aktie endlich den hartnäckigen Widerstand bei 15,42 Euro, sei der Weg frei für einen dynamischen Anstieg. DER AKTIONÄR empfehle risikobewussten Anlegern mit dem JPMorgan-Optionsschein (ISIN: DE000JC2Y6Z5, WKN: JC2Y6Z) auf dieses Szenario zu spekulieren. Der Schein habe einen Basispreis von 15,50 Euro und notiere damit nahe am Geld. Die Laufzeit ende am 18. Juni 2021. Aktuell koste der Schein 0,65 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: