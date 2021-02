Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (14.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Bonner Konzern setze den Umbau seiner Problemsparte T-Systems fort. Die Großkunden- und IT-Tochter solle künftig gemeinsam mit Partnerunternehmen den Fokus voll auf Cloud-Computing legen. Zu den Partnern würden u.a. die US-Tech-Riesen Amazon.com und Microsoft gehören.Die neue Strategie von T-Systems habe den Namen "Cloud First". Partnerschaften mit Amazon Web Services (AWS) und Mircosoft Azure seien dazu in den letzten Monaten vertieft worden. Auch auf die Google-Cloud von Alphabet setze T-Systems. Gleichzeitig solle die eigene Plattform Open Telekom Cloud ausgebaut werden. Dazu wolle der Konzern einen dreistelligen Millionenbetrag investieren."Die Kunst ist nicht mehr, Rechner zu betreiben, sondern Arbeitsprozesse intelligent in hochautomatisierten Infrastrukturen abzubilden, die wir Cloud Computing nennen", so T-Systems-CEO Adel Al-Saleh. Das Ziel der strategischen Partnerschaften sei die Digitalisierung von Großkunden und Mittelstand.T-Systems bleibe das Sorgenkind der Deutschen Telekom. Hier warte noch einiges an Arbeit. Dafür laufe es etwa bei der US-Tochter deutlich besser. Zudem könnten sich Anleger auf die hohe Dividende des DAX-Konzerns verlassen. "Der Aktionär" rate konservativen Anlegern deshalb weiter zur Geduld und setze auch weiter auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.02.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link