ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (10.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Fusionspläne der US-Telekom-Tochter T-Mobile US mit Sprint lägen derzeit auf Eis, doch vielleicht strecke der Bonner Konzern jetzt selbst seine Fühler nach einem europäischen Konkurrenten aus? In der Chefetage des vermeintlichen Ziels, der britischen BT Group, sei man tief besorgt und ergreife Vorsichtsmaßnahmen.Die Angst der Briten sei nicht unbegründet, denn was sollte die Deutsche Telekom mit ihrem 12%-igem Aktienpaket anfangen? Um Einfluss auf die Geschäfte der BT Group zu nehmen, reiche der Anteil nicht aus, also würden sich zwei Alternativen anbieten: Entweder versuchen, den Anteil maßgeblich durch Zukäufe zu erhöhen oder ein Angebot zur Komplettübernahme. Der Zeitpunkt für eine Attacke wäre günstig: Seit Januar 2016 habe sich der Börsenwert der Briten auf 25 Mrd. Euro rund halbiert, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,70 EUR -0,47% (10.01.2019, 14:19)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,725 EUR -0,20% (10.01.2019, 14:34)